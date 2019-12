ماذا قرأ العرب في تشرين الثاني 2019؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

نُكمل معكم سلسلة "ماذا قرأ العرب؟" في فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة، وهذه المرّة نستعرض ملخّص شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الّذي يأتي استنادًا إلى إحصائيّات موقع "جودريدز"، وسيكون هذا التقرير قبل الأخير هذا العام؛ إذ سنقدّم إليكم تقريرًا شاملًا عن قراءات العرب في عام 2019 ككلٍّ، سواء على مستوى الكتب العربيّة أو العالميّة.

لم تختلف كثيرًا قراءات العرب هذا الشهر عمّا قبله؛ فكان "فنّ اللامبالاة"، و"الخيميائيّ"، و"هاري بوتر"، و"صاحب الظلّ الطويل"، و"1984"، و"مزرعة الحيوان"، في صدارة المشهد، لكن كان ثمّة 3 موضوعات مهمّة نستعرضها في ما يأتي:

الكويت وقود القراءة الجديد

في قائمة الروايات العربيّة الأكثر قراءة، جاءت "ناقة صالحة"، للروائيّ الكويتيّ سعود السنعوسي، أكثر الروايات العربيّة تداولًا بين القرّاء العرب في تشرين الثاني (نوفمبر)، وجاءت رواية "حارس سطح العالم" للروائيّة الكويتيّة بثينة العيسى في المرتبة الثانية. الثنائيّ الّذي يُعَدّ من أهمّ الكتّاب العرب، في الآونة الأخيرة أو العقد الّذي على وشك الانتهاء، نجحا في أن يكونا في صدارة المحفل الأدبيّ العربيّ، بما يقدّمانه من روايات في مستوًى عالٍ وذات موضوعات مهمّة، وقد ترشّح كلاهما للعديد من الجوائز العربيّة للرواية، وكان آخرها "جائزة الشيخ زايد للكتاب "؛ فكانت رواية "كلّ الأشياء" لبثينة العيسى، ورواية "ناقة صالحة" لسعود السنعوسي، ضمن القائمة الطويلة. وبناء على أرقام موقع "جودريدز"، فإنّ أعمال السنعوسي والعيسى موجودة في قائمة الكتب الأكثر قراءة، بشكل مستمرّ في معظم الدول العربيّة.

"تاريخ مختصر للجنس البشريّ"

هذا الكتاب وُجد بشكل واضح في قائمة الكتب الأكثر قراءة في العديد من الدول العربيّة؛ لذا نرى أنّه يستحقّ الالتفات إليه وتعريف قرّائنا به. هذا الكتاب من تأليف المؤرّخ الإسرائيليّ يوفال نوح هراري، ويتناول فيه تاريخ البشريّة والفكر الإنسانيّ عبر العصور، ونشوء اللغة والمجتمعات والعملة والاقتصاد والممالك والسياسة والصناعات.

يعتني الكتاب بتحليل نشوء الهاجس الأخلاقيّ لدى الإنسان، ويرصد التغيّر المهمّ الّذي طرأ على التفكير الأخلاقيّ إثر نشوء الرأسماليّة، وبعدها يناقش المؤلّف أسئلة يعدّها أهمّ ما يجب على المؤرّخين إجابته، وهي عن السعادة: ما طبيعتها؟ وهل يمكن حسابها؟ وهل إنسان اليوم أسعد من إنسان العصر الحجريّ؟ وما مستقبل النوع البشريّ؟ أسيظلّ كما هو أم سيواصل تطوّره معزّزًا بالثورة العلميّة في الهندسة الوراثيّة؟ في المقابل، كان ثَمّ بعض الانتقادات؛ أنّ الصراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ كان خارج الإطار السياسيّ، الّذي تحدّث عنه المؤرّخ، والّذي قيل فيه إنّه نوعًا ما كان مقصودًا حسب آراء البعض.

جائزة موقع "جودريدز"

يقيم موقع "جودريدز" نهاية كلّ عام تصويتًا لمستخدميه، لاختيار الكتاب الّذي يفضّلون في عشرين قسمًا مختلفًا، فكان عدد التصويتات لهذا العام أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون، تنوّعت بين الأقسام المختلفة؛ ففي فرع "Fiction" فازت رواية "The Testaments"، الّتي تُعَدّ الجزء الثاني لرواية "حكاية الجارية" للكاتبة الكنديّة مارغريت آتوود، وفي فرع "الغموض" فازت رواية "The Silent Patient" للكاتب الإنجليزيّ أليكس ميخاليديس، وفي فرع "الرعب" فازت رواية "The Institute" للكاتب الأمريكيّ ستيفن كينغ، وفي فرع "الخيال" فازت رواية "البيت التاسع" للكاتبة الأمريكيّة - الإسرائيليّة ليغ باردوغو، متفوّقةً على جورج مارتن بروايته "الدم والنار"، الّتي أُخذ منها بعض أجزاء المسلسل العالميّ "صراع العروش".

أحمد جابر

قاصّ وكاتب من فلسطين. حاصل على الماجستير في هندسة الطرق والمواصلات. حائز على جائزة مؤسّسة عبد المحسن القطّان للكاتب الشابّ 2017، عن مجموعته القصصيّة "السيّد أزرق في السينما".