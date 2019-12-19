شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لحسان دياب المرشح لتشكيل الحكومة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

بعد استدعاء الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء اليوم، لحسان دياب لتكليفه بتشكيل الحكومة، بدأ الجميع يبحث عن سيرته الذاتية.

«دياب»، وزير التربية والتعليم العالي اللبناني في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة".

انضم إلى الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة.

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لديه نحو 130 منشوراً في مجلات علمية دولية ومؤتمرات. شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان.

وفي أكتوبر من عام 2006، تم تعيينه في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

«دياب»، من مواليد بيروت 1 يونيو 1959. متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان. يحمل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.