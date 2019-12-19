شكرا لقرائتكم خبر عن «عون» يستدعي حسان دياب لتشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل
وأجرى "عون"، صباح اليوم، في قصر بعبدا، الجولة الأولى من الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وكانت الجولة بدأت مع الرئيس سعد الحريري الذي اكتفى بعد لقائه الرئيس عون بالقول: "كل عام وأنتم بخير والله يوفق الجميع".
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