دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة

2019-12-19 | 17:31
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رفع الامين المالي باللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ورئيس الاتحاد العراقي للسباحة، سرمد عبدالاله، دعوى قضائية ضد وزير الشابب والرياضة، احمد رياض، "لسوء استخدام السلطة والتشهير والتسقيط".
وأوضح ان "الدعوى القضائية تضمنت ايضا الشكوى بخصوص رسالة الوزير السابق الى اللجنة الاولمبية الدولية وماتضمنته من معلومات مضللة بهدف ابعاد الامين المالي من مزاولة مهامه والاساءة لسمعته لدى المنظمات الدولية".
واختتم عبدالاله بالتاكيد على ضرورة "بدء مرحلة جديدة من التعاون بين المؤسسة الاولمبية والاتحادات الرياضية مع وزارة الشباب والرياضة بالايام القليلة القادمة بعد تسلم الحكومة العراقية الجديدة مهام عملها ان شاء الله".
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