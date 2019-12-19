وقال عبدالاله في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "رفعت دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بتهمة سوء استخدام السلطة على خلفية التسجيل الصوتي المنسوب لوزير الشباب والرياضة بتحريض الهيئة العامة للاتحاد العراقي للسباحة واستخدام سلطاته بشكل مخالف للقانون".وأوضح ان "الدعوى القضائية تضمنت ايضا الشكوى بخصوص رسالة الوزير السابق الى اللجنة الاولمبية الدولية وماتضمنته من معلومات مضللة بهدف ابعاد الامين المالي من مزاولة مهامه والاساءة لسمعته لدى المنظمات الدولية".

واختتم عبدالاله بالتاكيد على ضرورة "بدء مرحلة جديدة من التعاون بين المؤسسة الاولمبية والاتحادات الرياضية مع وزارة الشباب والرياضة بالايام القليلة القادمة بعد تسلم الحكومة العراقية الجديدة مهام عملها ان شاء الله".

