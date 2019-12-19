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دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة

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2019-12-19 | 17:31

دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة

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رفع الامين المالي باللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ورئيس الاتحاد العراقي للسباحة، سرمد عبدالاله، دعوى قضائية ضد وزير الشابب والرياضة، احمد رياض، "لسوء استخدام السلطة والتشهير والتسقيط".
وقال عبدالاله في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "رفعت دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بتهمة سوء استخدام السلطة على خلفية التسجيل الصوتي المنسوب لوزير الشباب والرياضة بتحريض الهيئة العامة للاتحاد العراقي للسباحة واستخدام سلطاته بشكل مخالف للقانون".

وأوضح ان "الدعوى القضائية تضمنت ايضا الشكوى بخصوص رسالة الوزير السابق الى اللجنة الاولمبية الدولية وماتضمنته من معلومات مضللة بهدف ابعاد الامين المالي من مزاولة مهامه والاساءة لسمعته لدى المنظمات الدولية".

واختتم عبدالاله بالتاكيد على ضرورة "بدء مرحلة جديدة من التعاون بين المؤسسة الاولمبية والاتحادات مع وزارة الشباب والرياضة بالايام القليلة القادمة بعد تسلم الحكومة العراقية الجديدة مهام عملها ان شاء الله".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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