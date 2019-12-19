بالصور.. الدفاع المدني ينتشل جثثاً في أيمن الموصل

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن انتشال جثث في الجانب الايمن من مدينة الموصل، مؤكدة أن حصيلة الجثث التي تم انتشالها انتهت عند 2132 جثة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم انتشال سبع جثث مجهولة الهوية من مناطق الشهواني والزنجيلي الجانب الأيمن"، موضحة أن "الجثث من معارك التحرير". وأضافت أنه "بهذا تنتهي حصيلة الجثث المنتشلة عند 2132 جثة".

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