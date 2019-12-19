احمد راضي يعلق على مقارنة ارتقاءه بهدف كرسيتانو رونالدو

وسجل رونالدو هدفاً عالمياً، حيث سجله بعدما بتسديدة بالرأس من ارتقاء مُذهل أكثر من 2.5 متر، ليسجل في مرمى أوديرو هدفًا اعتاد البرتغالي على تسجيله بمثل هذه الوضعية.

وبعد الهدف، تداول الناشطون صوراً للنجم الدولي السابق احمد راضي، تعود الى عام 1991 خلال مباراة الزوراء والخطوط في دوري الكرة الممتاز.



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وعلق الناشطون على الصورة بان المنتج الوطني افضل من المنتج الاجنبي، "في اشارة الى ان ارتقاء احمد راضي اعلى واجمل من كرستيانو رونالدو".

وفي هذا الصدد قال راضي في حديث للسومرية نيوز، "اشكر الجماهير الوفية ودائما علينا تشجيع المنتج الوطني واعطاء لاعبينا ونجومنا بمختلف المجلات تقديرهم واحترامهم وان نفخر بهم".

يذكر أن احمد راضي اشتهر بارتقاءاته العالية ورأسياته المذهلة، كان اشهرها، رأسيته في مباراة العراق وقطر ضمن كاس الخليج التاسعة عام 1988، حين سدد رأسية بمحاذاة خط المرمى.



ويعد احمد راضي هو اللاعب الوحيد الذي سجل هدف العراق في كأس العالم وذلك في مونديال 1986 بمرمى بلجيكا.