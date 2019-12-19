أكدت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، استعداد الأمم المتحدة لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخابات في العراق.
وأضاف البيان: "كما ناقش جهود مجلس النواب في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد، وإنجازه بالشكل الذي يُمكِّن العراقيين من الانتخاب بشكل شفاف وأكثر مقبولية، ويسمح لكل أبناء الشعب بالوصول إلى مجلس النواب وفق نظام أعلى الأصوات، والتأكيد على أهمية إعادة الثقة بالعملية الانتخابية والسياسية".
من جهتها أكدت بلاسخارت، وفق البيان، "دعم جهود مجلس النواب بهذا المجال، واستعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة؛ من أجل تحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخابات وفق القانون الجديد".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخابات في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.