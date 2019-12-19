الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، عن تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.
وقالت الرئاسة اللبنانية، إنه "تم تكليف حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية".
واستدعى عون دياب إلى قصر بعبدا الرئاسي لتبليغه بقرار التكليف، وأجرى لقاء جمعه مع رئيس الحكومة المكلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
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