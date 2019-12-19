‏الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على قاضيين إيرانيين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على إيران تشمل قاضيين اثنين من المحكمة الثورية في طهران. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين بتهمة معاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع". وأضافت الوزارة، أن "القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثه أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية لممارستهم حرية التعبير والتجمع وصدرت بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام".

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