الرئيس اللبناني يستدعي حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة

استدعى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء الخميس، حسان دياب لتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعدما حظى بدعم من "حزب الله" وحلفائه، وكتلة الرئيس عون.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد استقبل الرئيس عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري،الخميس، وأطلعه على نتائج الاستشارات النيابية الملزمة.

وأسفرت الاستشارات النيابية النهائية، التي جرت الخميس، مع أعضاء البرلمان، حصول الوزير السابق حسان دياب على 69 صوتًا، فيما ذهب 13 صوتًا لنواف سلام، وصوت واحد حصلت عليه حليمة قعقور في مقابل 42 نائبًا لم يسمّوا أحدًا.

وحصل دياب على 69 صوتا منهم فقط 6 نواب من الطائفة السنية، كما تم رفض تسميته من "كتلة المستقبل" ورؤساء الحكومة السابقين.

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وكان الحريري طرح السفير السابق نواف سلام الذي حصل على 15 صوتا، حيث تم رفضه من حزب الله والتيار الوطني الحر، فيما امتنع 42 نائبا عن تسمية اي شخصية.

وبذلك يكون حسان دياب حصل على أغلبية أصوات نواب البرلمان، كما بدأت التدابير الأمنية تتخذ في محيط منزله.



وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اكتفى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بالقول: "الله يوفق الجميع".

وكان الحريري استقال من رئاسة الحكومة اللبنانية في 29 أكتوبر/تشرين الأول بعد احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وجدد الحريري رفضه تشكيل حكومة، وفي حال تكليف دياب سيخوض مشاورات صعبة لاستكمال أعضاء الحكومة.