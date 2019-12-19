واشنطن تفرض عقوبات على قاضيين اثنين بالمحكمة الثورية بطهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت واشنطن، الخميس، عقوبات جديدة على النظام الإيراني تستهدف قضاة بالمحكمة الثورية في طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها فرضت عقوبات على قاضيين اثنين بالمحكمة الثورية بطهران لإصدارهم أحكاما بحق إيرانيين لممارساتهم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وأضاف البيان أن القاضيين هما أبوالفضل صلواتي، ومحمد مقيسه، وأشرفا على محاكمات صورية عوقب فيها صحفيون ومحامون ونشطاء سياسيون؛ بسبب ممارسة حريتهم في التعبير والتجمع وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة وبالجلد وحتى الإعدام.





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من جانبه، قال الوزير ستيفن منوشين، إن بلاده لن تكون متفرجة على الاضطهاد والظلم المستمر في إيران. إن هذه الإدارة تستهدف أولئك الموجودين في النظام الذين يسعون إلى فرض رقابة على المحتجين واضطهاد الأقليات الدينية وإسكات الشعب الإيراني.

وأضاف "تقف الولايات المتحدة إلى جانب كل من يشاركون في المعارضة والاحتجاجات العامة السلمية".

وضربت الاحتجاجات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدنا عدة، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 300%، وامتدت إلى 100 مدينة في 25 محافظة بجميع أنحاء البلاد، وخلّفت مئات القتلى والجرحى.