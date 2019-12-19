ارتفاع ضحايا إطلاق النار وسط موسكو إلى 3 قتلى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد ضحايا إطلاق النار قرب مبنى هيئة الأمن الفيدرالي الروسية (الاستخبارات)، وسط العاصمة موسكو، الخميس، إلى 3 قتلى، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وفتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفيدرالي في العاصمة الروسية، فيما قال شهود عيان إن شخصين أصيبا من المارة بجروح.





وأشار شهود العيان إلى أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو.

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وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام روسية إن مطلق النار بالقرب مبنى جهاز الاستخبارات أصيب في الحادث.





من جانبها، أكدت وكالة رويترز في نبأ عاجل لها أن حادث إطلاق نار ثانٍ وقع قرب مبنى الاستخبارات بموسكو، لافتة إلى أن قوات خاصة روسية تنتشر في موقع الحادث حالياً.