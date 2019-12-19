الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين قرب السياج الأمني شرقي غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 3 فلسطينيين، قرب السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات اعتقلت 3 فلسطينيين عبروا السياج الفاصل من شمال قطاع غزة داخل الحدود، وضبطت بحوزتهم سكاكين.

ومنذ بداية عام 2019، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 135 فلسطينيا، منهم 35 صيادا، و13 من المسافرين عبر حاجز بيت حانون/إيرز، والباقي خلال محاولات تسلل عبر السياج الحدودي، بحسب بيانات حقوقية فلسطينية.

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وفجر اليوم الخميس، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على عدة أهداف في قطاع غزة.

وقال مصدر فلسطيني محلي لـ"العين الإخبارية"، إن فلسطينيا أصيب بجروح طفيفة، ولحقت أضرار بكثير من المنازل بعدما قصفت القوات الإسرائيلية، محيط الموقع المعروف باسم السفينة شما لقطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن مقاتلات حربية أغارت في وقت مبكر صباح الخميس على موقع لإنتاج الوسائل القتالية تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وزعم أن الغارة تأتي ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل محملا حماس مسؤولية ما يجري في القطاع أو ينطلق منه.

وفجرا، دوت صفارات الإنذار في بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخين أطلقا من غزة دون وقوع إصابات.