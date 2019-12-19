مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في وسط العاصمة الروسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاصمة الروسية موسكو

ذكرت صحيفة إزفيستيا اليومية الروسية نقلا عن مصدر أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار في وسط العاصمة موسكو مساء اليوم الخميس قرب مقر جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي).

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قالت شاهدة لرويترز إنها سمعت دوي أعيرة نارية في ذات المنطقة وظهر في لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الأشخاص يرتدون زي الشرطة وهم يحملون بنادق ويركضون في شارع قريب.