شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يدخل أكبر أحياء طرابلس ويتقدم لقلب العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية" بوقوع اشتباكات عنيفة، اليوم الخميس، بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق في وادي الربيع جنوب طرابلس.

وقال مصدر عسكري من الجيش الليبي، إن قوات الجيش دخلت، محور أبو سليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة، مضيفا أن حسم المعركة بشكل كامل أصبح تحصيل حاصل.

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وأوضح في تصريح للعربية.نت، أن قوات الجيش سيطرت على محور طريق المطار بعد تقهقر الميليشيات المسلحة وتراجعها إلى الوراء، ثم واصلت تقدمها ودخلت اليوم إلى محور أبو سليم المتاخم لقلب العاصمة، مشيراً إلى أن الجيش قد يدخل إلى قلب العاصمة ويسيطر عليها في وقت، لافتاً في هذا السياق إلى وجود تعليمات من القيادة العليا للجيش بعدم التسرّع وعدم استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المناطق الآهلة بالسكان، حفاظاً على أرواح المدنيين وعلى الممتلكات العامّة والخاصة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن قوات الجيش تفرض طوقاً أمنياً خانقاً وشاملاً على العاصمة طرابلس، وكذلك على مدينتي مصراتة وسرت، مضيفاً أن هذه المناطق أصبحت في مرمى نيران الجيش، باستثناء الممرات الإنسانية التي يستخدمها المواطنون للتنقل بين غرب ليبيا وتونس، على غرار مدينة زوارة التي تعدّ ممراً رئيسياً بين الدولتين.

وعقب وصول الاشتباكات المسلّحة إلى منطقة أبو سليم، أعلنت بلدية المنطقة حالة الطوارئ، اليوم الخميس، وقررت إيقاف الدراسة بجميع المدارس التعليمية بالقطاع العام والخاص الواقعة بالنطاق الإداري للبلدية.