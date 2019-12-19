شكرا لقرائتكم عقوبات أميركية جديدة تطال قاضيين إيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع.

وأضافت الوزارة في بيان أن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثه "أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية لممارستهم حرية التعبير والتجمع وصدرت بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام".

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وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المحتجين.

وأكد بومبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه.

ووجه بومبيو حديثه للمسؤولين الإيرانيين قائلا: "تصرفوا كدولة طبيعية وافتحوا مجال التقدم أمام شعبكم". لافتا "قد نحقق أهدافنا ونستقبل الإيرانيين في المستقبل بنية حسنة".