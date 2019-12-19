بري ترأس اجتماع كتلة التنمية والتحرير النيابية واستقبل السفير الجزائري

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة اجتماعاً لكتلة "التنمية والتحرير" الذي خصص لتسمية مرشحها لترؤس الحكومة.
ولم يصدر عن الكتلة اي بيان على ان تسمي الكتلة مرشحها خلال الموعد المحدد لها في جدول الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا .
وكان بري قد استقبل السفير الجزائري الجديد عبد الكريم الركايبي حيث جرى بحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
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