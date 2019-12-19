بري ترأس اجتماع كتلة التنمية والتحرير النيابية واستقبل السفير الجزائري

ترأس رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، في ​عين التينة​ اجتماعاً لكتلة "التنمية والتحرير" الذي خصص لتسمية مرشحها لترؤس ​الحكومة​.

ولم يصدر عن الكتلة اي بيان على ان تسمي الكتلة مرشحها خلال الموعد المحدد لها في جدول ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في ​بعبدا​ .

وكان بري قد استقبل ​السفير الجزائري​ الجديد عبد الكريم الركايبي حيث جرى بحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .