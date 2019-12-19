كهرباء لبنان: تشكيل مخارج جديدة في محطة صور الرئيسية

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، في بيان، أن "من أجل وضع مخارج جديدة في محطة صور الرئيسية قيد الخدمة، سيتم عزل كل المخارج التالية في المحطة: البرج، صور، ​الميناء​، المؤسسات، المساكن، ​جل البحر​، الساحل، ​رأس العين​، الخدمات، الأسواق، الراشيدية، صيدا، ​الزرارية​ و​القاسمية​، وذلك يوم الجمعة الواقع فيه 20/12/2019 من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا"، مشيرةً الى ان "​التيار الكهربائي​ سوف ينقطع طوال فترة العزل عن البلدات والقرى التي تتغذى من المخارج المذكورة".

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