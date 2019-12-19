"كهرباء لبنان": عزل مخرجَي حلبا والمطار بين اليوم والإثنين بداعي الأشغال

أعلنت "​مؤسسة كهرباء لبنان​"، "عزل كلّ من مخرج "حلبا" من محطة حلبا الرئيسية يومي الخميس والسبت الواقع فيهما 19 و21 كانون الأول 2019 ومخرج "المطار" من المحطة نفسها يوم الاثنين الواقع فيه 23 كانون الأول 2019 من الساعة الثامنة صباحًا حتّى الرابعة عصرًا، وذلك في إطار استكمال المشروع الاستثماري في عكار".

وأوضحت في بيان، أنّ "بالتالي، إنّ ​التيار الكهربائي​ سينقطع خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن القرى التالية: حلبا، مفرق الشيخ محمد، حي البحر، حارة البسة وتلحيات".