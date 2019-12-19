الشيخ العيلاني تمنى لو لم ينسحب الحريري: نعلن دعمنا لتسمية حسان دياب

تمنّى إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ ​حسام العيلاني​، لو أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ الّذي يمثّل الأكثريّة السنيّة لم يَسحب ترشّحه ل​رئاسة الحكومة​ المقبلة". ولفت في تصريح، إلى أنّ "بعد موقف الحريري الأخير ورفضًا للفراغ وضرورة الإسراع في إخراج البلد من أزمته، وانطلاقًا ممّا نُمثّل في الساحة السنيّة وخصوصًا في صيدا، نعلن دعمنا لتسمية الوزير السابق ​حسان دياب​ لترؤس الحكومة المقبلة، علّه ينجح في معالجة الأزمات الّتي يعاني منها المواطن".

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