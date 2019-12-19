رئاسة الجمهورية: الرئيس عون إستدعى حسان دياب لبعبدا لتكليفه تشكيل الحكومة

أعلن المدير العام ل​رئاسة الجمهورية​ انطوان شقير، أنه "عملا بأحكام البند 2 من المادة 52 من ​الدستور​، وبعد إجراء الإستشارات النيابية وبعد أن تشاور ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وإطلاعه على النتائج إستدعى الرئيس عند ​الساعة​ 5:45 ​حسان دياب​ لتكليفه ​تشكيل الحكومة​".

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