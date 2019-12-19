ميشال المر لم يحضر الى بعبدا وارسل رسالة للرئيس عون لم يسمي فيها احدا

علمت "​الخليج 365​" أن النائب ​ميشال المر​ لم يحضر الى ​قصر بعبدا​ وارسل رسالة الى ​رئيس الجمهورية​ عون لم يسمي فيها احدا ل​رئاسة الحكومة​.

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