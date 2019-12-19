ميشال المر لم يحضر الى بعبدا وارسل رسالة للرئيس عون لم يسمي فيها احدا

علمت "الخليج 365" أن النائب ميشال المر لم يحضر الى قصر بعبدا وارسل رسالة الى رئيس الجمهورية عون لم يسمي فيها احدا لرئاسة الحكومة.
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