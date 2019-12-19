إجتماع بين الرئيس عون وبري وإستدعاء حساب دياب الى قصر بعبدا

يعقد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في هذه الأثناء في ​قصر بعبدا​، إجتماعا مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، بعد إنتهاء الإستشارات النيابية التي حصل فيها ​حسان دياب​ على 69 صوتا وعلى إثر ذلك تم إستدعائه الى القصر الجمهوري.

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