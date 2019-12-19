النائب ميشال معوض سمى نواف سلام لرئاسة الحكومة

أعلن النائب ​ميشال معوض​، في تصريح من ​قصر بعبدا​ بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، أنه قرر تسمية ​نواف سلام​ ل​رئاسة الحكومة​.

ولفت إلى أنه "منذ اندلاع الأزمة والثورة في 17 تشرين حاولت أن أطرح خارطة طريق خارج الانقسامات واعتبرت أن الحل بحكومة اخصائيين غير حزبيين، لذلك كنت من أول من رشح نواف سلام الذي يعتبر نموذجا جيدا ولديه المواصفات المطلوبة من ناحية ثقة الشعب اللبناني والقوى السياسية والمجتمعين العربي والدولي".

وأوضح "أنني تمسكت بتسمية السفير نواف سلام كموقف يعبر عن رأيي للمواصفات لرئيس الحكومة الذي يجب أن يشكل الحكومة بهذه الظروف"، معتبراً أن "تسمية دياب بالاطار التي طرحت فيه ستزيد الشرذمة بدلاً من الاتجاه الى مزيد من الحل وذلك لأنها خارج الحد الادنى المطلوب للتوافق الوطني وتطرح ازمة ميثاقية ولأننا سنتجه بها الى خيار من الاثنين ولا تشكيل للحكومة او تشكيل حكومة من لون واحد".