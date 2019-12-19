كتلة نواب الأرمن تسمي حسان دياب لرئاسة الحكومة

أعلن النائب هاغوب بقردونيان، في تصريح بعد لقاء ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أن ​كتلة نواب الأرمن​ قررت تسمية ​حسان دياب​ ل​رئاسة الحكومة​. ولفت الى أن "هذا المنبر هو لتمسية رئيس الوزراء لا منبر أو موقع لإطلاق مواقف سياسية أو لنتحدث عن حجم الحكومة ومن هذا المنطلق وإيمانا منا بضرورة تأليف الحكومة بوقت سريع نحن نسمي الوزير السابق حسان دياب"، مضيفا: "أنا عرف حسان من قبل وإجتمعت معه وتربطنا علاقات اجتماعية وعائلية و أعتقد أنه علينا أن نعطي فرصة لشخصية قادرة على العمل. كما أنه وزير أكاديمي و تقني ووزير ليس عليه شبهات".

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