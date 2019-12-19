كتلة "ضمانة الجبل" تسمي حسان دياب لرئاسة الحكومة

أعلن النائب ​طلال إرسلان​، في تصريح من ​قصر بعبدا​ بعد لقاء ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، "أننا ك​كتلة ضمانة الجبل​ أيدنا ​حسان دياب​ لتولي ​رئاسة الحكومة​ ونأمل أن ترضي هذه الحكومة التي سيعمل على تأليفها طموح ال​لبنان​يين والحراك النظيف في لبنان وتطلعاته بإتجاه ​محاربة الفساد​ والإصلاح لإنقاذ البلد الذي يتطلب جهود الجميع لأن المرحلةالصعبة وخطيرة وعلينا جميعا أن نكون يدا واحدة لإنقاذ البلد مما يتخبط به من أزمات".

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