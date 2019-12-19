تكتل "لبنان القوي" يسمي حسان دياب لرئاسة الحكومة

لفت رئيس تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جبران باسيل​، في تصريح بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، في القصر الجمهوري على رأس من الكتلة، الى "أننا جميعا نعرف أن الحكومة بعد الإستقالة التي حصلت هي المدخل للحل ومدخل تأليف الحكومة هو التكليف، ونحن ككتلة تيار وتكتل، هنا لنمارس واجبتنا".

وأعلن باسيل "أننا واقفنا على إسم ​حسان دياب​ وسميناه في الإستشارات الملزمة وهو مستقل سياسيا وصاحب اختصاص وكفاءة وعمله في الشأن العام أظهر أنه نظيف الكف وهذه المواصفات التي طلبناها في السابق لتسمية رئيس حكومة"، مشيراً إلى أن "التشاور المسبق أظهر أن لا ممانعة على الاسم وعبرنا عن رغتنا في ان يجري ترشيح أو تبنى للترشيح ونتمنى الاستعجال بتأليف الحكومة لان البلد ذاهب من سيء إلى أسوء من دون حكومة".

وأكد أن "المهم أن تجري عملية التشكيل بسرعة ووأن تتضمن أصحاب جدارة واختصاص ونظيفي الكف وما زلنا أن لا تتضمن سياسيين وهذا موقفنا ونتمنى أن يتم ذلك وكتيار عملية مشاركتنا في الحكومة ثانوية ومستعدون لتحمل المسؤولية التي تطلب منا ومسهلين لعملية التشكيل لأن نحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين الدولي والعربي".