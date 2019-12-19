بومبيو: ايران تستنزف أموال الشعب الإيراني لإنفاقها في سوريا واليمن

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في ​مؤتمر​ صحفي، أن "​قوات الأمن​ التابعة للنظام ال​إيران​ي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد ​المحتجين​، وفي ​طهران​ لم يُحترم مطالب الشعب على مدى 40 عاما"، معتبراً أن "النظام حول إيران إلى دولة مارقة على مدى العقود الماضية، ويستنزف أموال الشعب الإيراني لينفقها في ​سوريا​ و​اليمن​"، مطالباً من "قادة إيران أن يعلموا بأن شعبهم يطالب بالازدهار والحرية"، مشيراً الى ان "​الادارة الاميركية​ ستفرض إجراءات جدية على الذين ينتهكون حرية الإيرانيين".

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