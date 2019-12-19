الرئيس الجزائري يكلّف وزيرا أولا بالنيابة بعد استقالة رئيس الحكومة

اعلنت الرئاسة الجزائرية ان "الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عيّن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وزيراً أولا بالنيابة، كما كلف أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال".
هذا وكانت الرئاسة الجزائرية قد اعلنت في وقت سابق " قبول الاستقالة التي تقدم بها رئيس الحكومة السابق نور الدين بدوي".
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