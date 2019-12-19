اعلنت ​الرئاسة الجزائرية​ ان "​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​، عيّن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وزيراً أولا بالنيابة، كما كلف أعضاء ​الحكومة​ الحالية بالاستمرار في مهامهم ل​تصريف الأعمال​". هذا وكانت الرئاسة الجزائرية قد اعلنت في وقت سابق " قبول الاستقالة التي تقدم بها رئيس الحكومة السابق ​نور الدين بدوي​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري يكلّف وزيرا أولا بالنيابة بعد استقالة رئيس الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.