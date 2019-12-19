روسيا اليوم: إطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في موسكو

أفادت وكالة "روسيا اليوم" بان "مجهولا فتح النار قرب مبنى ​الاستخبارات الروسية​ في العاصمة الروسية ​موسكو​". فيما لفتت وكالة "رويترز" للانباء إلى "مقتل ثلاثة أشخاص في ​إطلاق نار​ قرب مبنى الاستخبارات وسط العاصمة الروسية موسكو".

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