بوتين: نريد نوعا من التعادل مع اليابان حول قضية جزر الكوريل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "موسكو تريد إبرام معاهدة سلام مع طوكيو، مشيرا إلى أنها يجب أن تؤسس لنوع من التعادل بين البلدين"، مشيراً إلى أن "احتمال نصب صواريخ أميركية في منطقة الكوريل، لا يمكن أن يكون خارج حسابات القيادة الروسية في مفاوضاتها مع اليابان حول معاهدة السلام، لكنه أشار إلى أن موسكو تسعى لإيجاد حل لهذه المشكلة".
ولفت إلى أن "التعاون بين موسكو وبكين في المجال العسكري يتطور فعلا، لكن ذلك يجري وسط تبلور تحالف إقليمي أطرافه طوكيو وسيؤول وواشنطن"، مشددا على أن "نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي، الذي تعاون روسيا الصين في تطويره، يحمل طبيعة دفاعية بحتة، ولا يمثل تهديدا للآخرين".
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