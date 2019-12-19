«فليأت الله لينقذك».. مسلمة إيجورية عائدة من مصر تروي مأساتها (قصة مصورة)

دبي - بواسطة محمد فارس «لو أن الله أكثر منا قوة فليأت إذن لينقذك!»، هكذا واجهت سلطات إقليم شينجيانج الصيني سيدة مسلمة من أقلية الإيجور عندما همهمت: «يا الله!» لتعلن نفاد طاقتها على التحمل أمام وصلات التعذيب.

لدى إقامتها في مصر قبل نحو 5 سنوات، تزوجت مهريجال تورسون، مسلمة إيجورية، ورزقت بـ3 أطفال، لتبدأ فصول مأساتها عندما تقرر العودة إلى موطنها الأصلي في إقليم شينجيانج الصيني عام 2015.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي قطر تقول إن مساعداتها لغزة ستستمر حتى مارس 2020 على الأقل قال مبعوث قطر إلى الأراضي الفلسطينية يوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة حتى العام المقبل. ومنذ حرب غزة الأخيرة ، في عام 2014 ، قدمت قطر بموافقة إسرائيل أكثر من مليار دولار، لإعادة الإعمار ودفع رواتب الفلسطينيين الفقراء. وزار المبعوث القطري محمد العمادي غزة هذا الأسبوع للإشراف على التبرع بـ 22 سيارة إطفاء، وغيرها من سيارات الطوارئ ومناقشة مشاريع الطاقة والصحة. وقال العمادي عندما سئل عن المنح القطرية في المستقبل، "بالنسبة للربع الأول من العام نحن مستمرون، هذا أمر مؤكد، أما بالنسبة لبقية العام، أعتقد أننا سنستمر، ونحن ننظر بعناية وإيجابية إلى هذه القضية". في محاولة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية والمساعدة في تهدئة التوترات على طول الحدود مع إسرائيل ، قدمت قطر أكثر من 150 مليون دولار في عام 2019 لشراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة وتوفير المساعدات النقدية الشهرية لنحو 70،000 من المحتاجين في القطاع. يقول المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون إن المساعدات القطرية تساعد على تهدئة المصاعب الاقتصادية الداخلية في غزة، التي كانت في الماضي سببا في اندلاع القتال بين حماس وإسرائيل. وقال عمادي إن حماس التي زار رئيسها إسماعيل هنية قطر هذا الأسبوع ، طلبت تمديد المساعدات المالية حتى عام 2020. وقال العمادي "بعد مارس/آذار هناك فرصة كبيرة لنواصل هذا الدعم الشهري للكهرباء والفقراء." ليس لقطر علاقات رسمية مع إسرائيل، التي لا تقبل علاقات الدوحة مع إيران وحماس، لكن المسؤولين الإسرائيليين يرحبون بالسخاء القطري في غزة، ويرونه وسيلة لمنع الأزمات الإنسانية حتى لو كانت هذه الأموال تساعد حماس على الحفاظ على حكمها على القطاع المحاصر. Euronews (Ar)

اندماج "فيات كرايسلر" و"بيجو" وولادة رابع أكبر شركة لصناعة السيارات وقّعت شركتا "فيات كرايسلر" الأميركية الإيطالية، و"بي اس إيه" المصنعة لسيارات بيجو الفرنسية، اليوم الأربعاء، اتفاق اندماج ملزم سيسفر عن ولادة رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، والتي تقدر قيمتها بنحو 45 مليار يورو. وفي بيان مشترك، أوضحت الشركتان أن مجلس إدارة الشركة الجديدة يضمّ 11 عضواً، تُرشح كل شركة خمسة أعضاء، فيما يتولّى الرئاسة التنفيذية في الشركة الوليدة، رئيسُ شركة "بي اس ايه" كارلوس تافاريس. الشركتان اللتان لم تقررا بعد اسماً للشركة الجديدة، رجّحتا إتمام عملية الدمج خلال مدّة تتراوح ما بين عام وبين عام وثلاثة أشهر، تلك العملية التي تهدف إلى تخفيض النفقات إلى حدود الـ3.7 مليار يورو، علماً أن دمج الشركتين، يعني أن شركات ألفا روميو وكرايسلر وسيتروين ودودج ودي أس وجيب ولانسيا ومازيراتي وأوبل وبيجو وفوكسهول، ستصبح جميعها تحت سقف واحد. والجدير بالذكر أن صناعة السيارات تشهد تراجعاً في الطلب في كافة أنحاء العالم، كما باتت تلك الصناعة تتكبّد تكاليف إضافية مرتفة لجهة تطوير المحركات لتصبح أقلّ تلويثاً للبيئة . وكانت "بيجو" أعلنت عن أرباح قياسية لعام 2018 بلغت 74 مليار يورو، بينما حققت فيات كرايسلر 110 مليارات يورو. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة الفرنسية 22,54 مليار يورو في بورصة باريس، في حين تقدر القيمة السوقية لفيات كرايسلر بنحو 25 مليار دولار (22.5 مليار يورو) في بورصة وول ستريت و20,74 مليار يورو في بورصة ميلانو. Euronews (Ar)

الشرطة الهندية تمنع تجمعات في نيودلهي على خلفية اضطرابات قانون الجنسية منعت السلطات الهندية الأربعاء التجمعات في عدد من نواحي العاصمة نيودلهي غداة وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين لقانون حول المواطنة تنقسم بشأنه المواقف في عملاق جنوب آسيا. وأوقف 12 شخصا الثلاثاء وأصيب العشرات في سياق الحراك الاحتجاجي المستمر منذ الأسبوع الماضي في الهند والذي يعدّ واحداً من بين الأوسع نطاقا منذ وصول القوميين الهندوس بزعامة رئيس الوزراء ناريندا مودي إلى السلطة عام 2014. وغداة وقوع صدامات جديدة في العاصمة، شهدت إطلاق القوى الأمنية الغاز المسيّل للدموع فيما كان المتظاهرون يرشقونها بالحجارة، منعت شرطة نيودلهي التجمعات التي تزيد عن أربعة أشخاص في عدة أحياء تقطنها غالبية مسلمة في شمال-شرق هذه المدينة. وأصيب 21 شخصا بينهم 12 شرطيا إثر الصدامات التي شهدتها منطقة سيلامبور، بحسب وكالة أنباء "برس تراست" الهندية. وأشارت الشرطة إلى توقيف ستة أشخاص لمشاركتهم وفقا لها في أعمال شغب وتخريب. كما أوقف ستة آخرون في البنغال الغربية (شرق) لرميهم مواد متفجرة باتجاه عناصر شرطة في مدينة هاورا القريبة من كالكوتا. وقال مدير الشرطة في هاورا غوراف شارما لفرانس برس إنّ عناصر شرطة محليين تعرّضوا لهجوم بينما كانوا يستعدون لتوقيف متظاهرين يقومون بتخريب محطة لسكك الحديد. واتهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي المعارضة ب"نشر العنف وخلق جو من الخوف". غير أنّ معارضيه ينظرون إلى قانون الجنسية على أنه يندرج ضمن توجه قومي لتهميش المسلمين في الهند. ويسمح القانون الجديد الذي صوّت البرلمان عليه الأسبوع الماضي بمنح الجنسية لمهاجرين غير مسلمين من ثلاث دول مجاورة هي أفغانستان وبنغلادش وباكستان. ويرتقب تنظيم تظاهرات جديدة الأربعاء في عدد من الولايات الهندية، بما في ذلك في تاميل نادو وكيرلا وأندرا براديش وغوجرات. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO ابنة الأكاديمي الإيغوري إلهام توهتي تستلم جائزة ساخاروف لحرية الفكر Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة Advertisements بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

السلطات الصينية في إقليم شينجيانج تمارس اضطهادًا ممنجهًا ضد الأقلية المسلمة هناك، وقدمت «تورسون»، 29 عامًا، شهادتها على ذلك، لتقوم الرسامة اليابانية بتحويلها إلى قصة مصورة «مانجا».

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تستهل «تورسون» شهادتها: «القصة تعود إلى ما قبل 2017 عندما كانت الأوضاع لا تزال أفضل من الوضع الحالي. عمري 29 سنة، إيجورية، تزوجت في مصر منذ 5 سنوات، ورزقت بثلاثة أولاد، توأم».

تضيف: «عام 2015، سافرت إلى بلدي مع أبنائي الثلاثة لزيارة أهلي، وفور وصولي إلى مطار أورومتشي قيدوا يدي وغطوا رأسي بكيس أسود، وأخذوا أبنائي الثلاثة مني. لم تكن لدي فكرة ماذا فعلت؟ بالطبع لم أقترف أي جريمة».

استجوبتها السلطات الصينية لعدة مرات، وتعرضت للتعذيب بالصاعق الكهربائي، وعندما أفرجوا عنها إفراجًا مشروطًا علمت أن أبناءها الثلاثة مرضى، ولم تتمكن حينها من رؤيتهم في المستشفى «إلا من خلال شباك زجاجي».

في اليوم التالي أعادوا إليها أحد أبنائها جثة هامدة: «كان الابن الأكبر والأشد قوة في الثلاثة»، وتقول «تورسون»: «ظهر في أعناقهم أثر عملية جراحية، وأخبروني أن هذا كان لإطعامهم بأنبوب عن طريق الرقبة».

تضيف «تورسون»: «لم يخبروني بأي تفاصيل أخرى، وعدت بعد ذلك إلى بلدتي شيرشن وبدأت في العمل، لكن سرعان ما تلقيت اتصالًا من السلطات، وهددونني بوضعي على قائمة المطلوبين إذا لم أسلم نفسي».

«لم يكن لدي أي خيار سوى الذهاب إلى قسم الشرطة»، تقول «تورسون» مضيفة: «كان اعتقالي الثالث، وخضعت للاستجواب طيلة 3 أيام، لم أذق طعم النوم، وراحوا يسألونني: لماذا غادرتي البلاد؟ أخبرينا من قابلتي هناك؟».

تكرر الاعتداء على «تورسون» بالضرب من قبل أفراد الشرطة، وكان التعذيب فوق قدرتها على الاحتمال، وتقول: «همهمت: يا الله! فقالوا لي: لو الله أكثر منا قوة، فليأت إذن لينقذك!».

تضيف: «قلت لهم: اقتلوني حالًا! فأجابوني: لن نتركك تموتين بهذه السهولة. ظللت أفكر كيف أنتحر، لكني لم أتمكن من ذلك بسبب المراقبات. وفي الزنزانة كانت الأنوار موقدة طوال الـ24 ساعة».

كانت كاميرات المراقبة مثبتة في كل أركان الزنزانة: «كنا 50 فردًا بالداخل. كنا نتناوب على النوم كل ساعتين. وخلال اليوم كنا مجبرين على الصلاة لزعيم الحزب الشيوعي والدعاء له بطول العمر. كنا نغني لتمجيد الشيوعية».

السلطات أجبرت «تورسون»، وغيرها من أبناء أقليتها، على تناول أقراص غير معروفة، وعنها تقول: «كان يتم حقننا كل يوم. كانت مواضع الحقن منتفخة، وتسببت لي في ضعف شديد وفقدان مؤقت للذاكرة».

تضيف: «الزنزانة لم تفرغ أبدًا، إذا غادر عدد يتم إدخال عدد مماثل له. كنا نسمع أصوات الضرب ورجال يصرخون وأناس يسحبون ويجرجرون في الزنازين المجاورة. وتوفيت امرأة بعد نزيف دام لشهر».

أودعت «تورسون» مستشفى أمراض عقلية بعد أن فقدت الوعي بفعل الضرب الشديد، وسمح لها بعد ذلك بالعودة إلى المنزل لكن بمراقبة اثنين من الموظفين: «كانوا يمكثون معنا ويأكلون طعامنا ويرافقونني أينما ذهبت».

تقول «تورسون» عن تلك المراقبة: «لم أتمكن من التصريح بالحقيقة حتى لوالديّ بسببهم، وبعد فترة وجيزة جرى اعتقالي للمرة الثالثة، ألبسوني زيًا برتقالي اللون. وقالوا لي: استعدي، فهذه المرة سيتم اعتقالك مدى الحياة، حتى الموت، فاستعدي!».

تضيف: «الشرطة أخبرتني أن أكتب رسالة إلى زوجي وأبنائي بأنني سأموت، وأخبروني أنهم سيرسلونها إليهم، ومن ثم راحوا يسألونني عن محل إقامتهم. أبنائي كانوا يحملون الجنسية المصرية».

وعن حصولهم على الجنسية المصرية، تقول «تورسون»: «السلطات المصرية انتبهت إلى أن زوجي وأبنائي لم يكونوا يعيشون سويًا، وسألت السلطات الصينية عن هذا الأمر، وبسبب ذلك سمح بالسفر بأبنائي إلى مصر».

في مقابل السماح لها بالسفر إلى مصر، جرى اعتقال 26 فردًا من أسرة «تورسون»، وتقول: «أخبروني أنه حال عودتي إلى الصين خلال شهرين سيتم إطلاق سراحهم».

تضيف «تورسون»: «سألتهم عن سبب مواجهتي لكل هذه الصعوبات خلال الثلاث سنوات الماضية، فأجابوني ببساطة: لأنك من الإيجور! وفور وصولي إلى مصر. علمت من زملاء زوجي أنه عاد إلى الإيجور للبحث عني، واعتقل هناك في المطار، وحوكم بالسجن 16 عاما».

أثناء إقامتها في مصر تواصلت السلطات الصينية مع «تورسون» عدة مرات: «وعدوني أنه إذا عدت إلى الصين سيوفرون لي فرصة عمل جيدة ولن يتعرضوا لي بأذى. وكل اتصالاتي بأقاربي انقطعت».

تقول «تورسون»: «تعرضت وأبنائي لمضايقات، حتى في مصر. وعندما بدأ ترحيل الإيجور طلبت المساعدة من الولايات المتحدة. الحكومة الأمريكية وعدتنا بالحماية. نعيش الآن في الولايات المتحدة».

تضيف: «رغم ذلك نحن معرضون للإيذاء حتى في أمريكا، مثل أن يقرع باب البيت في منتصف الليل، أو أن يطاردنا صينيون بالسيارة. بسبب تكرر الإيذاء اضطررنا إلى التنقل داخل الولايات 3 مرات».

تختتم «تورسون» شهادتها إذ تقول: «في المستشفى أخبرني الطبيب أنني لا يمكنني الإنجاب، الأدوية والحقن التي أجبروني على تناولها في السجن أصابتني بالعقم».