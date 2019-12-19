شكرا لقرائتكم خبر عن عابد: الإفراج عن 416 سجين أكبر رد على البيانات الكاذبة عن حقوق الإنسان بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الإفراج عن 416 سجينا بعفو رئاسى وشرطى، يؤكد حرص القيادة على لم شمل الأسرة المصرية، وخطوة هامة فى ملف حقوق الإنسان الذى شهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وأكبر رد على البيانات الكاذبة بشأن الأوضاع فى مصر فيما يخص ملف حقوق الإنسان.

وأوضح عابد، أن قطاع السجون عقد لجنة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 136 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 280 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

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وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تقديم أعضاء وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة هاندز أوف كاين " الإيطالية" الشكر والتقدير لمصر ووزارة الداخلية بعد زيارتهم لسجن المرج العمومى على الاهتمام الكبير من وزارة الداخلية بأوضاع المسجونين وتقديم جميع انواع الرعاية لهم، أكبر رد على المزاعم التى يروجها البعض بشأن أوضاع السجون فى مصر، والمنظمات المسيسة، مناشدا المفرج عنهم أن يكونوا على قدر المسئولية، أن يكونوا أكثر التزاما وحرصا على الوطن ويقدرون حجم المؤامرات التى تحاك ضد وطنهم وأرضهم.