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شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم: مبادرة إسكات البنادق" تحتاج لحل سحرى لتنتهى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير إسماعيل شرقى، مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن، أن مبادرة " اسكات البنادق" فى افريقيا، والمقرر لها أن تنتهى 2020، تحتاج لوقت أطول للوصول لهدفها، ومن المتوقع أن يتم مد عملها لسنوات مقبلة.
وأكد مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات لجنة الدفاع والأمن والسلامة الافريقية، المنعقد بالعاصمة الادارية، أن تحقيق المبادرة لهدفها 2020، يحتاج لحل سحري، وذلك لأنها تحتاج لدراسة أكثر فى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
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