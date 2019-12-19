الجامعة تعاقب الوداد والرجاء قبل مباراة “الديربي” وتوقف نجم الجيش الملكي

أنزلت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبات جديدة بعدد من الأندية، تراوحت بين العقوبات المالية وتوقيفات اللاعبين لأسباب انضياطية.

ولعل أبرز هذه العقوبات، تغريم الوداد والرجاء البيضاويين ماليا، قبل مباراة الديربي القادمة، بالإضافة إلى توقيف اللاعب علي بامعمر، لاعب فريق الجيش الملكي، لمباراتين اثنتين ، بعد مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام الوداد.

واجتمعت اللجنة مساء أمس الأربعاء، وأصدرت القرارات التالية:

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– بالنسبة للبطولة الإحترافية القسم الوطني الأول (مؤجل الجولة الرابعة):

• توقيف عبدو اللاي سيسوكو لاعب فريق المغرب التطواني لـ3 مباريات نافذة، وتغريم ناديه مبلغ 2000 درهما، لعدم امتثاله لقرار الحكم الذي قاد المباراة التي جمعت فريقه بنادي الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادتين 53-2 و 97 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بنادي المغرب التطواني، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

• توقيف السيد هشام المهداوي، مرافق فريق نهضة بركان، لمباراتين نافذتين مع تغرميه مبلغ 5000 درهما، بعد طرده خلال المباراة التي جمعت ناديه بفريق الدفاع الحسني الجديدي وذلك بناء على المادة 86-2 من قانون العقوبات.

– بالنسبة للبطولة الإحترافية القسم الوطني الأول (مؤجل الجولة السادسة):

• تغريم فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 20 ألف درهما لاقتحام جماهيره لأرضية الملعب، أدى إلى توقيف المباراة لأربع دقائق ، خلال المقابلة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المقابلة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المقابلة التي جمعته بفريق أولمبيك خريبكة وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

– بالنسبة للبطولة الإحترافية القسم الوطني الأول (مؤجل الجولة السابعة):

• توقيف محمد علي بامعمر، لاعب فريق الجيش الملكي لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 2000 درهما، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي.

• تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المقابلة التي جمعته بفريق الجيش الملكي وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المقابلة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المقابلة التي جمعته بفريق سريع واد زم وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• تغريم فريق سريع واد زم مبلغ 5 آلاف درهما لرمي جماهيره للقارورات على أرضية الملعب خلال المقابلة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.