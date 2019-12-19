روسيا تتجه للطعن في قرارتجميد أنشطتها الرياضية لأربع سنوات

أكدت وكال الأنباء الروسية، “تاس”، اليوم الخميس، نقلا عن الوكالة المحلية لمكافحة المنشطات، أن روسيا ستطعن ضد العقوبات المسلط عليها من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي تحرم البلاد من المنافسة تحت رايتها في المنافسات الدولية الرياضية الكبرى لمدة أربع سنوات بسبب المنشطات.

وحسب وكالو “رويترز” للأنباء، نقلا عن “تاس”، فإن “الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تعارض عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) التي تحظر قميص البلاد والنشيد الوطني في البطولات الدولية مثل دورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم”.

وشدد المصدر نفسه على أن الوكالة “ستطعن على هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية”.