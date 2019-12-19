ضحايا شركة “باب دارنا” العقارية يستعدون إلى الاحتجاج الأحد أمام البرلمان

قال محامي ضحايا مجموعة “باب دارنا” العقارية، إن الضحايا يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الأحد المقبل، احتجاجا على عملية النصب، التي تعرضوا لها من طرف صاحب الشركة العقارية.

وشدد مراد العجوطي، محامي الضحايا، في حديثه مع “اليوم 24″، على أن عدد الضحايا يقدر بـ800 ضحية، في أكبر قضية نصب في تاريخ العقار في المغرب.

وقال المتحدث ذاته إن، الرئيس المؤسس لمجموعة “باب دارنا” العقارية، كان ينصب على ضحاياه بكل ثقة، إذ استطاع أن يقنعهم بشراء أراض، وعقارات وهمية.

وعبر المحامي مراد العجوطي عن استغرابه من تفاصيل هذه القضية، متسائلا: “أين هم المراقبون؟، لاسيما أن رئيس الشركة كان يروج لاستثمارات وهمية، من دون أي أراض، أو تصاريح”.

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وأضاف المتحدث ذاته أن المتهم الرئيسي كان يروج لاستثماراته الوهمية، عبر قنوات تلفزية، بكل ثقة، وجرأة.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قال أول أمس في ندوة صحافية، إن جزءا من ديون الشركة تم تصنيفه ضمن المشكوك في استرادادها من قبل البنوك.

وتحدث الجواهري عن وجود المئات من الشيكات بدون رصيد التي أصدرتها الشركة ومسيرها، مشددا على أن الملف بيد القضاء.