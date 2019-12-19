مساعد مدرب الوداد: “مباراة الديربي لها خصوصيتها وهذه أبرز الإصابات قبل نزال الرجاء” – فيديو

فيديو: حمزة المتقي

شدد عبد الإله صابر، مساعد مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، على صعوبة وأهمية مباراة “الديربي” التي ستجمعه، نهاية الأسبوع الجاري، بغريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، مؤكدا بأن الجميع “مركز على هذا النزال المهم”.

وقال صابر، في تصريح لوسائل الإعلام، بعد مباراة أمس أمام رجاء بني ملال، إن مباراة “الديربي تكتسي أهمية كبيرة للفريقين، وأصبحت قيمتها تتعدى حدود المغرب، بل تستأثر باهتمام العديد من خارج البلاد”.

أما بخصوص الإصابات، فقد أكد النجم السابق للفريق الأحمر والمنتخب المغربي، بأن ” مجموعة من اللاعبين يعانون من الإصابات، بسبب التعب، بحكم أنهم خاضوا 5 مباريات في 14 يوم، وهو عدد كبير جدا من المباريات”.

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إليكم تصريح صابر: