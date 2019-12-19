منظمة الصحة العالمية تعلن عن توقف المدخنين الذكور من الازدياد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن توقف عدد المدخنين الذكور عن الازدياد، مؤكدة أنه مقبل على الانخفاض ليشكل نقطة تحول بارزة لهذا الوباء العالمي، الذي أدى إلى وفاة عشرات الملايين على مدى عقود.

وقالت المنظمة في تقرير إن "هذا التحول يتمثل من خلال جهود الحكومات للحد من استخدام التبغ تحقق نجاحًا في إنقاذ أرواح وحماية الصحة وهزيمة التبغ".

وقال الأمين العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جبريسوس، في بيان عن نتائج التقرير إنه "شهدنا على مدى سنوات طويلة صعودًا مطردًا في عدد الذكور الذين يستخدمون منتجات التبغ القاتلة، لكننا الآن نشهد، ولأول مرة، تراجعًا في الاستخدام بين الذكور، نتج عن تشدد الحكومات مع صناعة التبغ".

وأظهرت بيانات المنظمة أن أكثر من 8 ملايين شخص يموتون سنويًا بسبب استخدامهم للتبغ، منهم 7 ملايين حالات وفاة ناتجة عن الاستخدام المباشر للتبغ، ونحو 1.2 مليون وفاة ناتجة عن التدخين غير المباشر.

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وأظهر تقرير المنظمة أن عدد المدخنين انخفض، في عام 2018 ، إلى حوالي 60 مليون على مستوى العالم، بالمقارنة مع عام 2000 ، الذي فيه انخفض العدد الإجمالي للمدخنين إلى 1.337 مليار على مستوى العالم.

وأوضحت المنظمة أن هذا الانخفاض يعود بدرجة كبيرة إلى انخفاض عدد الفتيات والسيدات المدخنات مقارنة بارتفاع عدد المدخنين الذكور الذي يبلغ 40 مليونًا ليبلغ 1.093 مليار في عام 2000 إلى 2018 .فيما يذكر التقرير الأخير، أن عدد المدخنين الذكور توقف عن النمو ومن المتوقع أن ينخفض.

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