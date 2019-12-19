البرلمان الألماني يفرض حظرًا على أنشطة "حزب الله"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وافق البرلمان الألماني، اليوم الخميس، على قرار يفرض حظرًا وطنيًا على أنشطة تنظيم "حزب الله" اللبناني في ألمانيا، ويطالب بإدراجه على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

يأتي ذلك في أعقاب الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل على ألمانيا ودول أوروبية أخرى لحظر أنشطة "حزب الله" بالكامل، في رفض للإجراءات التي تميز بين جناحه العسكري وجناحه السياسي على أنهما كنايان منفصلان.

وتمت الموافقة على القرار البرلماني بأغلبية مثّلها أعضاء كتلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والديمقراطيين الاشتراكيين، والديمقراطيين الأحرار.

فيما امتنعت الأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس التشريعي الألماني عن التصويت، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.

وقال حزب "اليسار"، إنه لا يمكنه التصويت لصالح القرار، لأن "إضافة حزب الله إلى قائمة الاتحاد الأوروبي الإرهابية قد يعقد العلاقات مع لبنان".

بينما أرجع أعضاء من حزب "الخضر" امتناعهم عن التصويت لصالح القرار، إلى تضمنه نقطة قالوا إنها قد تؤدي إلى "تدخل عسكري" بالشرق الأوسط، وذلك رغم تأييدهم لباقي بنود القرار.

ويدعو الاقتراح ألمانيا للتخلي عن سياساتها الراهنة التي تفرق بين الجناح السياسي والوحدات العسكرية لـ"حزب الله" التي قاتلت إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد.

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وأشاد الاقتراح بجهود الحكومة في اتخاذ مواقف من أنصار "حزب الله" المشتبه في جمعهم المال لصالح الحزب في ألمانيا عن طريق منح الادعاء المزيد من سلطات التحقيق. لكنه قال إن هذه الإجراءات غير كافية.

من جهته، أقر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بوجود علاقة بين حزب الله والحكومة اللبنانية قائلا إن "الواقع السياسي في لبنان معقد"، حسب المصدر ذاته.

لكنه أضاف أن "هذا الواقع لا ينبغي أن يمنعنا من استنفاد الإمكانيات القانونية في ألمانيا للتعامل مع أنشطة حزب الله الإجرامية والإرهابية".

وفي السياق، أشار ماس إلى أن حزب الله " ينفي حق إسرائيل في الوجود ويهدد بالعنف والإرهاب ومستمر في زيادة ترسانته من الصواريخ على نطاق واسع".

وفي وقت سابق الخميس، قال المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ماتياس ميدلبرغ، إنه "ليس مقبولا أنّ يشن حزب الله حربا إرهابية ضد إسرائيل في الشرق الأوسط".

وأضاف في بيان: "بموجب مسؤولية ألمانيا الخاصة تجاه إسرائيل، ندعو الحكومة إلى حظر جميع الأنشطة الخاصة بحزب الله في ألمانيا".