القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر تطبيق الاستماع إلى الموسيقى "سبوتيفاي"، اليوم الخميس، ميزة جديدة، تحمل اسم "تيستبادز"(Tastebuds)، والتي تمكن مستخدمي التطبيق من استكشاف موسيقى أصدقائهم.
واكتشفت هذه الميزة، مدونة متخصصة في التكنولوجيا، جين مانشون وونغ، إذ إنها كشفت عن النموذج الأولي من إصدار الويب التابع لتطبيق "سبوتيفاي"من خلال الهندسة العكسية.
وفي التطبيق، لم تكن هنالك إمكانية أن تتطلع على الأغاني التي يسمعها أصدقاؤك، إلا في حال تحميل التطبيق على الحاسوب المكتبي.
وكتبت صفحة موقع "ذا فيرج" التكنولوجي على "تويتر"، أنه "الآن يمكنكم اكتشاف الموسيقى من خلال الأصدقاء الذين تثقون في أذواقهم".
وتعمل الميزة من خلال النقر فوق رمز القلم في التطبيق، والذي يمكن المستخدمين من البحث عن الموسيقى من خلال الأشخاص الذين يتابعونهم، إذ يعرض أغاني الأصدقاء الذين يشغلونها بكثرة، كما يمكّنهم من إضافة الأغاني إلى قائمتهم الخاصة. ويمكن الوصول إلى ميزة "Tastebuds"من خلال قسم الإبحار في التطبيق بجانب علامتي التبويب: الرئيسية والمكتبة.
كانت هذه تفاصيل خبر "سبوتيفاي" يتيح لمستخدميه الاطلاع على موسيقى الأصدقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.