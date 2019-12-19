"سبوتيفاي" يتيح لمستخدميه الاطلاع على موسيقى الأصدقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر تطبيق الاستماع إلى الموسيقى "سبوتيفاي"، اليوم الخميس، ميزة جديدة، تحمل اسم "تيستبادز"(Tastebuds)، والتي تمكن مستخدمي التطبيق من استكشاف موسيقى أصدقائهم.

واكتشفت هذه الميزة، مدونة متخصصة في التكنولوجيا، جين مانشون وونغ، إذ إنها كشفت عن النموذج الأولي من إصدار الويب التابع لتطبيق "سبوتيفاي"من خلال الهندسة العكسية.

وفي التطبيق، لم تكن هنالك إمكانية أن تتطلع على الأغاني التي يسمعها أصدقاؤك، إلا في حال تحميل التطبيق على الحاسوب المكتبي.

وكتبت صفحة موقع "ذا فيرج" التكنولوجي على "تويتر"، أنه "الآن يمكنكم اكتشاف الموسيقى من خلال الأصدقاء الذين تثقون في أذواقهم".

وتعمل الميزة من خلال النقر فوق رمز القلم في التطبيق، والذي يمكن المستخدمين من البحث عن الموسيقى من خلال الأشخاص الذين يتابعونهم، إذ يعرض أغاني الأصدقاء الذين يشغلونها بكثرة، كما يمكّنهم من إضافة الأغاني إلى قائمتهم الخاصة. ويمكن الوصول إلى ميزة "Tastebuds"من خلال قسم الإبحار في التطبيق بجانب علامتي التبويب: الرئيسية والمكتبة.