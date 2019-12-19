مصرع شخصين في حادث طرق مروع جنوبي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق مروع عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجراح خطيرة في شارع رقم 40 إلى مدينة إيلات (أم الرشراش)، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم، الخميس.
وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في منطقة النقب أن المركز تلقى بلاغا قرابة الساعة 14:40 حول حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 40 قرب مفرق "شيزفون"، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصابين وعددهم 5 أشخاص والتي وصفت جراحهم بالمتفاوتة، ولاحقًا تمّ إقرار وفاة اثنين من بينهم متأثرين بالإصابات الخطيرة التي أصيبوا بها، حيث اندلعت النيران بداخلها، وأحيل الثلاثة الآخرين للعلاج إلى مستشفى "يوسفتال" في إيلات.
هذا، وأغلقت الشرطة مقطع الشارع وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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