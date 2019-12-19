- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. تبون يقيل وزير الداخلية والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
عبد المجيد تبون
عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الخارجية صبري بوقادوم رئيس حكومة بالنيابة، خلفا لنور الدين بدوي الذي قدم استقالته من رئاسة الحكومة.
وأنهى تبون مهام وزير الداخلية صلاح الدين بدوي، وعين كمال بلجود وزير الإسكان بديلاً عنه، في حكومة تصريف الأعمال التي أمرها بمواصلة المهام إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.
ورأى مراقبون أن الرئيس الجديد ”بدأ في تلبية أهم مطالب الحراك الشعبي، من خلال عزل الوزير دحمون، الذي هاجم قبل أيام نشطاء جزائريين ووصفهم بالمرتزقة والمثليين، ما خلف موجة استياء حادة، فجرت مظاهرات شعبية للمطالبة برحيل وزير الداخلية“.
ولم تتحدد بعد معالم الحكومة الجزائرية القادمة، حيث يراهن تبون على تعيين شباب في مناصب وزارية، بحسب تصريحات سابقة له فور انتخابه رئيسا للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. تبون يقيل وزير الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.