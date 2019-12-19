شكرا لقرائتكم خبر عن “أبو ظبي” تخفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% والان مع التفاصيل

الخميس 19 ديسمبر 2019 صورة ارشيفية Advertisements أعلنت شرطة أبوظبي عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة قبل تاريخ 22 ديسمبر الجاري، وذلك بنسبة 50% مع إلغاء عقوبة حجز السيارة والنقاط السوداء لمدة ثلاثة أشهر.

كما سيتم إطلاق مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية ابتداءاً من الأحد المقبل “22 ديسمبر”، وعلى أساسها سيتم تخفيض قيمة المخالفات المرورية وقيمة بدل حجز السيارة وغرامة التأخير بنسبة 35%، وذلك في حال السداد خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “أبو ظبي” تخفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.