شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تدعم جهود الحكومة للخروج من الإتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

الخميس 19 ديسمبر 2019 الملكة إليزابيث قالت الملكة إليزابيث، اليوم الخميس، إن الأولوية الرئيسة للحكومة الجديدة هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير، ثم التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد وغيره من الاقتصادات العالمية الرائدة.

Advertisements جاء ذلك في معرض شرحها للخطوط العريضة لبرنامج رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون . وفي احتفال بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة، بعد فوز جونسون بالانتخابات العامة، الأسبوع الماضي، أدرجت إليزابيث قائمة بملامح وخطط برنامج الحكومة. وقالت لأعضاء البرلمان ”أولوية حكومتي هي مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير“. وأضافت ”سيسعى الوزراء بعد ذلك إلى إقامة علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، بناء على اتفاقية تجارة حرة تعود بالنفع على المملكة المتحدة بأكملها، وسيبدأون أيضًا مفاوضات تجارية مع الاقتصادات العالمية الرائدة الأخرى“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملكة بريطانيا تدعم جهود الحكومة للخروج من الإتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.