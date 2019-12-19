شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستقلال» يجدد الأزمة بين اسكتلندا وبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، إن حكومتها ستدرس كل الخيارات إذا حاولت الحكومة البريطانية منع اسكتلندا من إجراء استفتاء على الاستقلال.

وأضافت في خطاب: "السؤال الذي كثيرا ما يوجه إلي: ماذا ستفعلين إذا قال بوريس جونسون لا؟ وكما قلت من قبل، سأدرس كل الخيارات المعقولة لضمان حق اسكتلندا في تقرير المصير".

ورفض الاسكتلنديون الاستقلال بنسبة 55 بالمائة مقابل 45 بالمائة في استفتاء أجري عام 2014.

ويشير جونسون حتى الآن إلى أنه لن يسمح باستفتاء ثان لكن ستيرجن تقول إن الظروف تغيرت منذ ذلك الوقت خاصة بسبب تصويت الاسكتلنديين لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 الذي اختارت فيه بريطانيا الخروج من التكتل.