شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: لا انتخابات إلا بمشاركة القدس والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة أهلنا في القدس من قلب العاصمة المحتلة، ولن نقبل بغير ذلك.

وقال اشتية في كلمة له اليوم، إن الشعب الفلسطيني بحاجة للانتخابات أكثر من أي وقت مضى، لأننا نحتاج إلى الديمقراطية، مبينا أن من أراد إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات أراد إخراجها من سياقها الفلسطيني، ولن نقبل ذلك.