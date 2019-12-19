أفاد مصدر أمني، الخميس، بانتشال جثة رجل قضى بحادث داخل مصعد وسط بغداد. وقال المصعد في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة رجل من داخل مصعد في بناية بمنطقة الشيخ عمر". وأضاف الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "سبب الوفاة حصر رأس الجثة بين حديد المصعد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة رجل قضى بحادث داخل مصعد وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.