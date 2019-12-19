إطلاق نار قرب مبنى جهاز الاستخبارات الروسية في موسكو

فتح مجهول النار قرب مبنى الاستخبارت الروسية في العاصمة الروسية موسكو. وقال شهود عيان إنه سمع إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتس في موسكو. فما كشف آخرون أن إطلاق النار أدى إلى إصابة اثنين من المارة بجروح.

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