نهاية شهر مارس من عام ٢٠٠٩، هي الأنفاس الأخيرة التي كانت لمحطة قطار مدينة الموصل، حيث هُدمت جراء إستهدافها بعمل إرهابي. ومنذ ذلك الحين، وحتى الآن لم تهتم الحكومة المحلية بإرجاعها، فبقيت ركاما بإنتظار من يُسعفها لتعود على ما كانت عليه، لما لها من أهمية تجارية لأبناء المحافظة، بإعتبارها صرحا كما الحدباء وجامع النوري .
ويؤكد المسؤولون في محطة قطار الموصل ان مساعي جارية لإسترجاع الخط ما بين الموصل وناحية ربيعة غربي المحافظة، لما لهذا الخط من اهمية دولية، بانتظار اعادة ربطها مع بغداد وباقي المحافظات .
وعلى طريق انتظار اهالي الموصل لانطلاق عمليات اعادة الاعمار في مناطقهم، يقف قطارهم محملا بدخان الحروب عله يجد من يعيد الحياة اليه ولمحطاته المدمرة.
لماذا لا نرى اهتماما بإستعادة الأبنية المهمة لمدينة الموصل؟ ونرى تجاهلا قد يكون مقصودا من قبل مسؤوليها؟ حديث دار على السنة مواطنيها، علّهُم يسمعون اجابةً واضحة تُطفي لهيب صدورهم .
وعلى طريق انتظار اهالي الموصل لانطلاق عمليات اعادة الاعمار في مناطقهم، يقف قطارهم محملا بدخان الحروب عله يجد من يعيد الحياة اليه ولمحطاته المدمرة.
لماذا لا نرى اهتماما بإستعادة الأبنية المهمة لمدينة الموصل؟ ونرى تجاهلا قد يكون مقصودا من قبل مسؤوليها؟ حديث دار على السنة مواطنيها، علّهُم يسمعون اجابةً واضحة تُطفي لهيب صدورهم .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تجاهل واضح للبنى التحتية... خروج محطة قطار الموصل عن الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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