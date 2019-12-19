بالفيديو: تجاهل واضح للبنى التحتية... خروج محطة قطار الموصل عن الخدمة

ويؤكد المسؤولون في محطة قطار الموصل ان مساعي جارية لإسترجاع الخط ما بين الموصل وناحية ربيعة غربي المحافظة، لما لهذا الخط من اهمية دولية، بانتظار اعادة ربطها مع بغداد وباقي المحافظات .

وعلى طريق انتظار اهالي الموصل لانطلاق عمليات اعادة الاعمار في مناطقهم، يقف قطارهم محملا بدخان الحروب عله يجد من يعيد الحياة اليه ولمحطاته المدمرة.



لماذا لا نرى اهتماما بإستعادة الأبنية المهمة لمدينة الموصل؟ ونرى تجاهلا قد يكون مقصودا من قبل مسؤوليها؟ حديث دار على السنة مواطنيها، علّهُم يسمعون اجابةً واضحة تُطفي لهيب صدورهم .